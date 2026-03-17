El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezará el miércoles 18 de marzo de 2026, una reunión estratégica para consolidar el plan de manejo del fuego en San Luis Potosí. En este encuentro participará la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Esta iniciativa forma parte de un plan integral de seguridad que busca optimizar la vigilancia en superficies afectadas por siniestros. Al sumar esfuerzos con la Federación, el mandatario estatal asegura una respuesta inmediata y técnica ante las contingencias derivadas del estiaje y las altas temperaturas.

Ricardo Gallardo implementa acciones contundentes para el control de incendios forestales

La reunión busca perfeccionar los protocolos de preparación, respuesta y combate de siniestros mediante la colaboración de los tres niveles de gobierno. Ricardo Gallardo enfatizó que el cumplimiento de la Ley General de Protección Civil es prioridad para garantizar la integridad de las comunidades y el entorno ecológico.

Este compromiso administrativo se traduce en un cambio positivo para San Luis Potosí, reflejado en una mayor capacidad operativa frente a las emergencias. Las acciones preventivas se ejecutan con rigor técnico para evitar la propagación de incidentes que pongan en riesgo el patrimonio forestal de la región.

Ricardo Gallardo Cardona y Protección Civil coordinan acciones para combatir incendios forestales. (Cortesía)

El titular de Protección Civil estatal, Mauricio Ordaz Flores, presentará un balance detallado sobre las operaciones del Comité del Manejo del Fuego. Hasta la fecha, se tiene registro de 53 incendios forestales en el estado, los cuales han afectado una superficie superior a las 20 mil hectáreas.

Actualmente, las brigadas de Ricardo Gallardo mantienen un operativo permanente en la localidad de Francia Chica, en el municipio de Ciudad del Maíz. El siniestro es atendido desde el pasado 11 de marzo bajo un esquema de coordinación interinstitucional, logrando reducir paulatinamente los riesgos y daños en la zona.