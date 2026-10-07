El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, refrendó la colaboración de su administración con el Gobierno Federal para avanzar en la llegada del tren de pasajeros a San Luis Potosí, mediante la firma de un convenio para la liberación del derecho de vía.

El acuerdo contempla los tramos Querétaro-San Luis Potosí y San Luis Potosí-Saltillo, como parte de un proyecto que busca fortalecer la conectividad y movilidad en el estado.

Durante el encuentro, el gobernador, Ricardo Gallardo estuvo acompañado por Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal, quien acudió en representación del titular de la dependencia, Antonio Esteva Medina.

También participó Andrés Lajous Loaeza, director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado del Gobierno Federal.

Ricardo Gallardo impulsa llegada del tren de pasajeros a San Luis Potosí

Tren de pasajeros conectaría regiones de San Luis Potosí

El gobernador destacó que el proyecto permitirá consolidar a San Luis Potosí como un punto estratégico de conexión ferroviaria entre el centro y norte del país.

Además, señaló que el tren representará una nueva alternativa de transporte para las familias y podría generar oportunidades de inversión, desarrollo económico, comercial y turístico.

El proyecto también contempla una futura integración de las estaciones ferroviarias con el transporte público estatal, así como efectos en el desarrollo urbano de las zonas de influencia.

Tren Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo contempla nueve municipios

De acuerdo con el anteproyecto presentado por el Gobierno Federal, el tren de pasajeros contempla su paso por Villa de Reyes, Santa María del Río, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Venado, Charcas, Catorce y Vanegas.

La liberación del derecho de vía requerirá coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y municipales, con el objetivo de avanzar en el proyecto y aprovechar los beneficios sociales y económicos previstos para las regiones involucradas.