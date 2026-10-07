Con el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi), llevará a cabo Expo-Venta de Xantolo en la plaza Tangamanga los días 16, 17 y 18 de octubre, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Durante estos días, la Expo Venta de Xantolo reunirá expresiones culturales y productivas de los pueblos originarios.

Expo-Venta de Xantolo en San Luis Potosí (cortesía )

Las y los asistentes podrán adquirir productos elaborados por comunidades originarias, entre ellos velas de cera de abeja, cempasúchil, pan, sahumerios, copal y alfarería ceremonial, además de distintos artículos tradicionales.

La Expo-Venta de Xantolo busca acercar a las familias potosinas elementos vinculados con una de las celebraciones culturales más representativas de la Huasteca potosina.

Expo-Venta de Xantolo impulsa el comercio directo

La titular del Indepi, Bernarda Reyes Hernández, destacó que esta actividad promueve el comercio directo entre artesanas, artesanos, productores y consumidores.

Expo-Venta de Xantolo en San Luis Potosí (cortesía )

El encuentro también permitirá que la población conozca y adquiera productos relacionados con las tradiciones y expresiones culturales de las comunidades originarias, en el marco de las celebraciones de Xantolo.