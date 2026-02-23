La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), encabezada por Fernando Díaz de León, reconoció la estrategia de seguridad de Ricardo Gallardo Cardona para mantener la paz y tranquilidad en San Luis Potosí, tras los hechos de violencia en varias zonas del país.

Canaco Servytur reconoce estrategia de blindaje en San Luis Potosí

El presidente de la Canaco de SLP afirmó que la estrategia de blindaje evitó que grupos delictivos ingresaran a San Luis Potosí y generaran disturbios tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco.

Asimismo, aseguró que la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Civil Estatal permitió mantener vigilancia en accesos carreteros y zonas limítrofes, lo que fortaleció la gobernabilidad y garantizó la movilidad, al mismo tiempo que se previnieron alteraciones al orden público.

Fernando Díaz señaló que mientras en otros estados como Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y Sinaloa se registraron hechos de violencia, en San Luis Potosí prevaleció la paz, pese a la cercanía a Jalisco.

El funcionario concluyó que estos resultados reafirman el compromiso del gobierno de San Luis Potosí por mantener estrategias que garanticen la seguridad en la zona, por lo que las actividades laborales, comerciales y educativas se mantienen con normalidad.

Finalmente, consideró que el fortalecimiento institucional, la inversión en equipamiento y capacitación, así como la coordinación operativa, han sido determinantes para consolidar un entorno de certeza, confianza y estabilidad para las familias potosinas y el desarrollo económico de la entidad.