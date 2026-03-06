Con el objetivo de consolidar a San Luis Potosí como un referente del turismo nacional, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona puso en marcha un programa intensivo de mantenimiento y conservación de caminos.

Esta estrategia busca que la actividad turística en la entidad se mantenga al alza, garantizando que los accesos a los principales parajes de las cuatro regiones se encuentren en óptimas condiciones para la próxima temporada vacacional.

La Junta Estatal de Caminos (JEC) coordina estas acciones preventivas, enfocándose en las rutas que conectan con los destinos con mayor demanda. Estos trabajos no solo aseguran traslados ágiles para los visitantes, sino que refuerzan la seguridad vial en todo el territorio potosino.

San Luis Potosí fortalece su infraestructura para recibir al turismo

El programa integral contempla labores de bacheo, limpieza y señalización en rutas clave de la Huasteca y el Altiplano. Bajo la supervisión del titular de la dependencia, Francisco Reyes Novelo, se han priorizado los accesos a municipios estratégicos por su alta afluencia de visitantes, tales como:

Ciudad Valles

Tamasopo

Aquismón

Tamuín

Huehuetlán

El Naranjo

Más allá de la atención al turista, estas labores generan un beneficio directo para las comunidades cercanas a los parajes naturales. Al mejorar la conectividad, se facilita la movilidad cotidiana de las familias potosinas, reflejando la transformación de la infraestructura carretera que se vive en el estado.

Ricardo Gallardo activa programa de mejora en caminos turísticos de SLP. (Cortesía)

Vigilancia permanente y líneas de atención ciudadana en San Luis Potosí

Durante el periodo vacacional, la JEC mantendrá una vigilancia operativa constante a través de sus residencias regionales. Este esquema permitirá atender de manera inmediata reportes por obstrucciones, derrumbes o situaciones emergentes que pudieran presentarse en las vías estatales.

La ciudadanía y los visitantes cuentan con las siguientes líneas de contacto para reportar incidencias u obtener orientación:

Altiplano: 334 297 52 89

Centro: 444 200 66 72

Zona Media: 487 116 50 90

Huasteca: 482 102 25 73 / 483 119 19 84 / 481 101 46 90

Con estas acciones, el Gobierno de Ricardo Gallardo reafirma su compromiso de ofrecer caminos dignos y seguros, consolidando a San Luis Potosí como un destino moderno y preparado para recibir a miles de visitantes.