El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció una acción contundente para consolidar la tranquilidad en el estado: la instalación de 15 arcos de resguardo y seguridad.

Este proyecto busca establecer un blindaje permanente en las carreteras de la entidad, garantizando la paz de las familias potosinas y de quienes transitan por el territorio.

Esta iniciativa no solo fortalece la vigilancia, sino que representa un pilar fundamental en el cambio estructural que vive San Luis Potosí, priorizando la protección ciudadana como eje del desarrollo regional.

Ricardo Gallardo encabeza evolución histórica en seguridad carretera de SLP

El mandatario estatal afirmó que este proyecto estratégico es una evolución sin precedentes en la vigilancia de caminos, dejando atrás los años de abandono que caracterizaron a la denominada “herencia maldita”. Con esta infraestructura, el estado transita hacia un modelo de vigilancia tecnológica que protege cada acceso y ruta potosina.

Ricardo Gallardo detalló que estos nuevos complejos operativos no funcionarán únicamente como puntos de observación, sino como auténticas estaciones de control integral que operarán bajo los más altos estándares de eficiencia.

Seguridad "sin límites" en SLP: Ricardo Gallardo anuncia blindaje en carreteras. (Cortesía)

Para garantizar un blindaje efectivo, los 15 arcos de seguridad estarán equipados con tecnología de última generación, destacando:

Cámaras de reconocimiento facial: Para la identificación inmediata de objetivos en tiempo real.

Infraestructura operativa: Oficinas administrativas y servicios para el personal y ciudadanos.

Seguridad inmediata: Celdas para detenciones preventivas y respuesta rápida en sitio.

Esta inversión histórica reafirma el compromiso de Ricardo Gallardo por mantener un San Luis Potosí seguro y comunicado. Con este escudo tecnológico, las vías de tránsito se transforman en rutas confiables que permiten que el desarrollo y el cambio avancen con paso firme en todas las regiones del estado.