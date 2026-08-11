San Luis Potosí, liderado por Ricardo Gallardo, se ubicó en el primer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos, con una disminución de 80.5 por ciento durante enero-julio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Los datos fueron presentados durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SLP registra la mayor reducción de homicidios dolosos a nivel nacional (Cortesía )

SLP registra 31 homicidios dolosos durante 2026

Durante los primeros siete meses de 2026, San Luis Potosí registró 31 homicidios dolosos, cifra equivalente a 0.3 por ciento del total nacional.

Con este resultado, la entidad también se colocó entre los estados con menor participación en la incidencia nacional de este delito, únicamente después de Yucatán y Durango.

La reducción reportada mantiene la tendencia favorable que San Luis Potosí ha mostrado durante 2026 en distintos indicadores de seguridad, luego de que la entidad ha figurado en diferentes cortes del Gobierno de México entre los estados con mayores disminuciones en homicidio doloso.

SLP registra la mayor reducción de homicidios dolosos a nivel nacional (Cortesía )

Ricardo Gallardo mantiene estrategia de seguridad en San Luis Potosí

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, señaló que estos resultados son producto de una estrategia permanente que combina prevención, inteligencia, investigación, presencia operativa y coordinación entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

También destacó el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a las acciones de seguridad implementadas en beneficio de las familias potosinas.

Juárez Hernández señaló que la reducción de homicidios dolosos representa un avance para San Luis Potosí, aunque destacó la importancia de mantener y fortalecer el trabajo operativo en las cuatro regiones del estado.

La estrategia contempla especial atención en municipios prioritarios, zonas limítrofes y puntos estratégicos, con el objetivo de mantener la tendencia favorable en los principales indicadores de seguridad.