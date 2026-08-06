El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, presentó los primeros cuatro perros robot que se integrarán a la estrategia estatal de seguridad.

Con capacidad para ingresar a zonas de difícil acceso, los perros robot fungirán como primeros respondientes tecnológicos y apoyarán las labores de reconocimiento antes de la intervención de los cuerpos de seguridad.

Además de anunciar su incorporación, el mandatario invitó a la ciudadanía a participar en una próxima dinámica para elegir el nombre de cada uno de los dispositivos.

San Luis Potosí estrena perros robot con IA para vigilancia en la FENAPO 2026. (Cortesía)

Perros robot con inteligencia artificial fortalecerán la seguridad en la FENAPO 2026

Los equipos cuentan con tecnología de última generación e inteligencia artificial para realizar tareas de vigilancia, patrullaje, reconocimiento del terreno y evaluación de riesgos. Mediante operación remota podrán transmitir imágenes e información en tiempo real a los centros de mando, identificar rutas de acceso y proporcionar datos que faciliten la toma de decisiones durante los operativos.

El gobernador destacó que su administración ha fortalecido la estrategia de seguridad con la entrega de patrullas, vehículos blindados, equipo especializado y nuevos elementos.

San Luis Potosí estrena perros robot con IA para vigilancia en la FENAPO 2026. (Cortesía)

Como primera etapa, los cuatro perros robot serán desplegados en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, donde apoyarán las labores de prevención, vigilancia y reconocimiento en zonas estratégicas y espacios de alta concentración, en coordinación con los cuerpos de seguridad y los centros de mando.

Los dispositivos también podrán participar en operativos preventivos, vigilancia de instalaciones estratégicas, labores de búsqueda y reconocimiento, así como en situaciones que representen un riesgo para los agentes.

Su incorporación no sustituye el trabajo policial, sino que amplía las capacidades operativas de las corporaciones, reduce la exposición de los elementos y posiciona a San Luis Potosí como una de las entidades que apuesta por el uso de inteligencia artificial aplicada a la seguridad pública.