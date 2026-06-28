San Luis Potosí se posiciona como destino turístico de alcance internacional gracias a la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, que este año contará con artistas de talla mundial y entretenimiento gratuito para toda la familia.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que la edición 2026 fortalece la proyección global del estado al atraer visitantes de México, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica, donde agencias de viajes y empresas de tours ya promocionan paquetes turísticos para asistir al evento.

FENAPO 2026 atrae visitantes de EU, Colombia y Costa Rica a San Luis Potosí. (Cortesía)

FENAPO 2026 detona derrama económica en turismo, hotelería y comercio potosino

La edición 2026 contará con Katy Perry, Mötley Crüe, Yandel Sinfónico, Bizarrap y Kenia Os, quienes se presentarán de forma gratuita en el Foro de las Estrellas, consolidando a la feria como uno de los eventos más importantes del país.

La llegada de visitantes fortalece sectores como turismo, hotelería, restaurantes y comercio, generando derrama económica en beneficio de miles de familias potosinas.

El Gobierno del Estado mantiene coordinación con sectores productivos y autoridades de seguridad, movilidad y atención turística para garantizar una experiencia segura y de calidad para todos los asistentes.