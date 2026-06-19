Ricardo Gallardo Cardona fortalece el desarrollo económico y la competitividad de San Luis Potosí como potencia minera del país, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a abril de 2025 y abril de 2026.

El estado registra un crecimiento sostenido en la producción y extracción de minerales, resultado de una estrategia que impulsa más oportunidades para las y los potosinos.

San Luis Potosí destaca en producción de plata, cobre, zinc y fluorita

La secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (COESPO), Mayra Edith Velázquez Loera, informó que la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) destaca la participación relevante de San Luis Potosí en la producción nacional de minerales metálicos y no metálicos, particularmente en plata, cobre, zinc y fluorita.

Detalló que la producción de plata creció 17.47%, al pasar de 11 mil 022 kilogramos en abril de 2025 a 13 mil 213 kilogramos en abril de 2026.

Asimismo, señaló que la producción de cobre registró un crecimiento anual de 699%, al pasar de mil 412 toneladas a 2 mil 399 toneladas, cifra que incluso supera las mil 800 toneladas reportadas durante marzo de este año.

Estos resultados confirman la fortaleza del sector minero potosino y contribuyen al fortalecimiento de la diversificación económica, además de consolidar a la entidad como referente nacional en crecimiento económico, generación de empleo y atracción de inversión productiva.