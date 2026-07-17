San Luis Potosí consolidó un sistema penitenciario con amplia capacidad operativa gracias a una inversión de mil 323.4 millones de pesos ejercida durante 2025, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona destacó que los recursos destinados al fortalecimiento de los centros de reclusión y a los procesos de reinserción social colocan a la entidad entre las que más invierten en este rubro a nivel nacional.

Ricardo Gallardo impulsa sistema penitenciario con mayor inversión en San Luis Potosí. (cortesía)

INEGI destaca capacidad operativa del sistema penitenciario de San Luis Potosí

De acuerdo con el estudio del INEGI, la entidad cuenta con una plantilla de 2 mil 986 trabajadores encargados de la operación de los centros penitenciarios y especializados, lo que permite brindar atención a 4 mil 604 personas privadas de la libertad mediante una estructura enfocada en la seguridad, la gobernabilidad y la reinserción social.

El informe también señala que San Luis Potosí registró 8 mil 157 ingresos al sistema penitenciario durante el año, indicador que refleja la capacidad institucional para atender y dar seguimiento al flujo de personas privadas de la libertad.

Además, el estado mantiene una tasa de personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes inferior al promedio nacional, lo que lo ubica en una posición favorable frente a otras entidades del país.

Ricardo Gallardo impulsa sistema penitenciario con mayor inversión en San Luis Potosí. (cortesía)

Sistema penitenciario brinda atención especializada a grupos prioritarios

El sistema penitenciario estatal también contempla atención especializada para mujeres, adolescentes y otros grupos con necesidades específicas.

Además de implementar acciones dirigidas a personas indígenas, personas con discapacidad y mujeres privadas de la libertad que conviven con sus hijas e hijos menores.

Con estas acciones, el Gobierno de San Luis Potosí busca fortalecer la operación de los centros penitenciarios y consolidar un modelo enfocado en la reinserción social, la atención integral y el respeto a las necesidades de la población penitenciaria.