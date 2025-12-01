Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, realizó la entrega de nuevo equipamiento, herramientas e implementos destinados a fortalecer las actividades de ganaderos y agricultores, con el objetivo de impulsar el desarrollo del campo en las cuatro regiones del estado.

Gobierno de San Luis Potosí invierte más de 4 mdp en el campo

Durante la entrega, el mandatario estatal detalló que desde el inicio de su administración, el campo ha sido uno de los ejes principales que se ha apoyado, con el objetivo de garantizar apoyo directo a quienes trabajan la tierra.

Asimismo, destacó que estas iniciativas permiten optimizar los recursos y mejorar la calidad del producto; además, aseguró que para el 2026 y 2027, estos apoyos se duplicarán, para que en los próximos años se refleje un cambio en el campo potosino.

Ricardo Gallardo refuerza su compromiso con el desarrollo del campo potosino (Cortesía)

Cardona señaló que, con una inversión de más de 4 millones de pesos, se benefició a 17 asociaciones ganaderas de la Unión Ganadera Regional de San Luis Potosí, a quienes se les entregó:

Paneles ganaderos

Tanques nodrizas

Puertas ganaderas

Molinos

Básculas

Chutes

Desgranadoras

Prensas

Remolques hidráulicos

Herramientas para modernizar sus procesos de producción y elevar sus estándares de calidad y entrega

Finalmente, Ricardo Gallardo afirmó que estas acciones permitirán generar mejores oportunidades de empleo y arraigo en las comunidades rurales, al mismo tiempo que reafirmó su respaldo al campo.