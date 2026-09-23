El Gobierno de San Luis Potosí mantiene una coordinación permanente con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) para atender las necesidades del sector productivo y generar mejores condiciones para el desarrollo económico de la entidad.

En representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario de Desarrollo Económico, Mario García Valdez, encabezó la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la UUZI, con lo que se refrendó la colaboración entre el gobierno estatal y el sector empresarial.

Durante el encuentro, Mario Gerardo González Martínez asumió por segundo periodo consecutivo la presidencia de la UUZI y destacó el compromiso de continuar al frente del organismo, así como de mantener el trabajo conjunto con empresarias y empresarios que forman parte de uno de los principales sectores económicos del estado.

San Luis Potosí y UUZI fortalecen diálogo con el sector industrial

Mario García Valdez tomó protesta a las y los integrantes del nuevo Consejo Directivo y destacó que el diálogo permanente con la UUZI permite conocer directamente las necesidades de las empresas.

El funcionario señaló que esta coordinación facilita avanzar en soluciones relacionadas con infraestructura, servicios y mejores condiciones para el desarrollo de las actividades industriales en San Luis Potosí.

Asimismo, destacó que la certidumbre jurídica, la paz laboral, la innovación y la sustentabilidad son factores relevantes para mantener a la entidad como un destino competitivo para nuevas inversiones y favorecer el crecimiento de las empresas instaladas.

Gobierno de Ricardo Gallardo refrenda apoyo al sector empresarial

El Gobierno de San Luis Potosí reiteró que continuará trabajando de manera cercana con el sector empresarial para generar condiciones que favorezcan la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleos.

La administración estatal señaló que la coordinación con organismos como la UUZI permite mantener comunicación con el sector productivo y atender los requerimientos vinculados con la actividad industrial.

Con la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027, el gobierno estatal y la UUZI refrendaron su disposición para continuar impulsando acciones relacionadas con el desarrollo de la Zona Industrial y la economía de San Luis Potosí.