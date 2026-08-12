San Luis Potosí registra un crecimiento anual de 6.7% en su actividad industrial durante abril de 2026, casi tres veces superior al promedio nacional de 2.4%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado coloca a San Luis Potosí entre las entidades con mayor dinamismo industrial del país, impulsado por sectores estratégicos como la manufactura, minería, industria automotriz, metalmecánica y proveeduría.

Ricardo Gallardo impulsa inversión y desarrollo industrial en San Luis Potosí

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantiene como una de sus prioridades económicas generar condiciones que permitan atraer nuevas inversiones, fortalecer la infraestructura productiva y generar empleos mejor remunerados en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, informó que la manufactura crece 8% anual, con lo que San Luis Potosí se ubica en el tercer lugar nacional en este sector.

Por su parte, la minería registra un crecimiento anual de 13.4%, resultado que coloca a la entidad en el sexto lugar del país en esta actividad.

San Luis Potosí registra crecimiento industrial de 6.7% durante abril de 2026. (Cortesía)

El avance de ambos sectores genera oportunidades para desarrollar nuevas cadenas de suministro, atraer proyectos de mayor valor agregado y fortalecer la actividad industrial de San Luis Potosí.

Con estos resultados, la entidad mantiene su posición como uno de los polos industriales más dinámicos de la región Centro-Bajío, con una actividad productiva que supera el crecimiento registrado a nivel nacional.