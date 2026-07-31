El Gobierno de San Luis Potosí a cargo del gobernador Ricardo Gallardo, mantiene en marcha obras estratégicas en las cuatro regiones del estado, esto como parte del Año de la Infraestructura 2026, con proyectos orientados a mejorar la movilidad, ampliar la conectividad, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para la población.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer el desarrollo económico y la infraestructura estatal.

Gobierno de San Luis Potosí intensifica obras estratégicas. (cortesía)

Vía Alterna, MetroRed y Riviera Huasteca forman parte de los proyectos prioritarios

Entre las principales obras destaca la ampliación de la Vía Alterna hacia la Zona Industrial hasta el Eje 140, proyecto que busca agilizar la circulación y fortalecer la competitividad de uno de los principales polos productivos de San Luis Potosí.

En la región Altiplano avanzan la reconstrucción de la carretera Charcas-Santo Domingo y la rehabilitación del tramo Salinas-Santo Domingo.

Por su parte, en la Huasteca continúan los trabajos para ampliar MetroRed en Ciudad Valles, además del desarrollo de Riviera Huasteca, el Eje Xolol y el puente de Tamazunchale, obras enfocadas en mejorar la conectividad y fortalecer el desarrollo turístico de la región.

Gobierno de San Luis Potosí intensifica obras estratégicas. (cortesía)

Gobierno de San Luis Potosí impulsa infraestructura en la región Media

En la región Media se desarrollan proyectos de infraestructura urbana, alumbrado público, mejoramiento de espacios, servicios y nuevas vialidades para fortalecer la integración regional.

De acuerdo con el Gobierno estatal, estas acciones forman parte de un programa de inversión pública que busca transformar la movilidad, mejorar la conectividad y consolidar el desarrollo económico de San Luis Potosí.