Con el objetivo de brindar oportunidades reales a la juventud sinaloense, el gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la entrega de tarjetas del Bienestar a más de mil 250 jóvenes que son parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El evento se llevó a cabo en las canchas del Parque Constitución de Culiacán, donde Rocha Moya estuvo acompañado por el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil y el coordinador estatal de los Programas del Bienestar, Ángel Ulises Piña García.

Rubén Rocha hace un llamado a jóvenes

Durante su mensaje, el gobernador reconoció que la juventud es la mejor etapa de la vida e hizo un llamado a las y los beneficiarios para aprovechar el programa y construir un futuro sólido.

Más de mil jóvenes se incorporan al programa Jóvenes Construyendo del Futuro en Culiacán (Cortesía)

Asimismo, recordó que quienes completen su capacitación podrán convertirse en emprendedores y contar con el respaldo de programas estatales como Equipa Sinaloa, que brinda apoyo en mobiliario y equipo para iniciar negocios propios.

“Hoy es un bonito día para ustedes, como debe serlo todos los días, ustedes son jóvenes y tienen mucho futuro, por eso el programa se llama Jóvenes Construyendo el Futuro; esto que van a hacer en un año puede ser el presente, con un recurso mínimo para vivir, y deben pensar en el futuro, y piensen que no hay una mejor oportunidad que la que van a vivir ahora” Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Jóvenes Construyendo el Futuro fortalece la empleabilidad

Por su parte, Ángel Ulises Piña dio a conocer que esta nueva etapa del programa beneficiará a dos mil 952 jóvenes sinaloenses que recibirán su tarjeta del Bienestar, de los cuales mil 252 son de Culiacán.

Además, detalló que 7 de cada 10 beneficiarios son contratados posteriormente por las empresas donde realizaron su capacitación.

En representación de las y los beneficiarios, Ana Guadalupe Germán Sauceda agradeció la oportunidad que le dio el programa y destacó el impacto positivo que tendrá en su vida.

Con estas estrategias, el gobierno de Sinaloa reafirma su compromiso por garantizar un futuro lleno de oportunidades para jóvenes que apenas comienzan su etapa laboral.