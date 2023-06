Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, entregó motores marinos y tarjetas del Bienestar a pescadores de varios municipios.

El mandatario estatal fue recibido por el presidente municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta y cientos de familias de pescadores en el campo pesquero del municipio.

El gobernador hizo entrega de los motores a 519 pescadores, así como también nuevas afiliaciones al programa del Bienpesca.

Rubén Rocha destacó que Sinaloa es el único estado del país donde los pescadores y trabajadoras de empacadoras reciben un Bienpesca estatal.

Sobre las 519 afiliaciones al programa del Bienpesca, Rubén Rocha señaló que se les depositará en julio su apoyo económico de 11 mil 250 pesos.

El gobernador explicó que el apoyo consiste en 7 mil 500 pesos del Bienpesca federal más otro complemento de 3 mil 750 pesos del llamado Bienpesca estatal.

“El año pasado entregamos 330 y algo de motores, hoy vamos a entregar 519, alrededor de 200 más; el año pasado, antes de mi gobierno, los pescadores no tienen más que un Bienpesca, hoy tienen dos, no hay otro estado del país que lo tenga, y no hay otro estado como Sinaloa que tenga el número de pescadores, nosotros tenemos más de 30 mil, y van a recibir los dos Bienpesca”.

Rubén Rocha