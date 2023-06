Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, encabezó el arranque de la Jornada Nacional de la Estrategia en el Aula “Si te drogas te dañas” que contó con la asistencia de 2 mil jóvenes estudiantes de múltiples instituciones de educación pública.

El objetivo de “Si te drogas te dañas” que impulsa Rubén Rocha es generar un espacio de convivencia entre alumnos y autoridades gubernamentales y educativas para crear consciencia del consumo de drogas y los daños que ocasionan.

En ese sentido, también se busca el fomento al desarrollo de habilidades de autocuidado, y toma de decisiones asertivas, para lograr estilos de vida saludables. En dicho contexto, Rubén Rocha ofreció un discurso por el tema.

La presentación tuvo lugar el 17 de junio de 2023.

Rubén Rocha reconoció que la rebeldía es una parte inherente de la juventud y su pensamiento crítico debe ser respetado y estimulado. Sin embargo, consideró que los jóvenes deben ser cuidadosos en el ejercicio de sus libertades.

“Hay una libertad que no quiero que la ejerzan, el decir sí a las drogas, esa libertad no. Sean capaces de contestar no quiero, no quiero, a las drogas díganle no quiero. Ahí sí, yo soy enemigo de las prohibiciones, no me gusta prohibir, ni a mis hijos les prohibí, pero las drogas sí, las prohíbo, eso sí no”

Rubén Rocha