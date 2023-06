Rubén Rocha Moya, el gobernador del estado de Sinaloa, celebró que las nuevas medidas que fueron anunciadas por AMLO para la venta de maíz, favorezcan a la entidad.

En su conferencia semanal, Rubén Rocha expresó su agradecimiento a AMLO por la medida que ordenó para que las tortillas se elaboren sólo con maíz blanco libre de transgénicos .

Lo anterior debido a que el mandatario resaltó que es el maíz blanco el que se produce en Sinaloa, lo cual permitirá asegurar la comercialización de la cosecha sinaloense.

El gobernador, Rubén Rocha, informó que a partir de este lunes iniciarán los pagos a los productores que se inscribieron en el programa de compra de 500 mil toneladas de maíz .

Asimismo, destacó que se pagarán al precio de garantía de 6 mil 965 pesos por tonelada , sin importar que hayan sido bodegas no inscritas en el programa tanto de SEGALMEX como del gobierno estatal.

“Y a los grandes, el maíz que nos resta, el que está ahí pendiente, el que está de las 15 –hectáreas- para adelante, algunas podemos comprarles nosotros todavía con el programa de nosotros de 15 para adelante, de 20, pero muy probablemente las nuevas medidas que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le mando un abrazo y un agradecimiento pleno porque está atendiéndonos y no solo ahorita, él ya nos ofreció el programa que tenemos en marcha, con eso estamos resolviendo una parte, lo que es el productor pequeño y mediano”

El gobernador proyectó un fragmento de la mañanera de AMLO, en la que garantizó que SEGALMEX comprará un millón y medio de toneladas de maíz de Sinaloa a pequeños y medianos productores.

Al respecto, Rubén Rocha reconoció que sigue habiendo tardanza en el operativo de compra de SEGALMEX , por lo que decidió empezar este mismo día con la compra de las 500 mil toneladas.

“Qué bueno que nosotros no hemos empezado porque ahora vamos a hacerlo de manera complementaria. Hemos resuelto que todos los productores de hasta 15 hectáreas, no solo los de hasta 10, sino los de hasta 15 hectáreas vamos a recibirles su maíz y les vamos a comprar entre SEGALMEX y nosotros. De manera que les informo a los productores, es difícil decirles que no se desesperen”

Rubén Rocha