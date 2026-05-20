El gobierno de México anunció una nueva estrategia nacional para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y por la fiscal general, Ernestina Godoy, quienes recorrerán las seis regiones del país para reunirse con colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades federales informaron que ya opera de manera permanente el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda, coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y respaldado por instituciones como la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

El objetivo de esta plataforma es acelerar la reacción de las autoridades desde el primer reporte de desaparición, movilizando cuerpos de seguridad e investigación las 24 horas del día.

Plataforma Única de Identidad permitió localizar a casi 6 mil personas

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, destacó que la Plataforma Única de Identidad (PUID), implementada desde octubre del 2025, ha permitido localizar a 5 mil 898 personas mediante la interconexión de bases de datos públicas y privadas a través de la CURP.

Además, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gurmecindo, informó que ha realizado recorrido en estados como Veracruz, Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Morelos para revisar expedientes, actualizar registros y dar seguimiento a investigaciones relacionadas con desapariciones.

Entre las medidas impulsadas destacan la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la obligación de que todas las entidades cuenten con fiscalías especializadas en desaparición.

También se reforzará la coordinación entre autoridades estatales y federales, así como la atención directa a familiares de víctimas, una de las principales demandas de los colectivos.

Finalmente, Rosa Icela aseguró que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y afirmó que las nuevas acciones responden a propuestas hechas directamente por familias buscadoras.