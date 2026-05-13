Evelyn Salgado Pineda reafirmó su compromiso de atender de fondo las causas que generan violencia y fortalecer la presencia institucional en Guerrero, durante una gira de trabajo en el municipio de Chilapa de Álvarez.

La mandataria estatal, junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, realizó un recorrido y encabezó una asamblea comunitaria para escuchar las demandas de habitantes de las comunidades indígenas de Alcozacán y Coatzingo.

Evelyn Salgado refuerza estrategia de paz y seguridad en comunidades indígenas

Las autoridades federales y estatales destacaron el compromiso de garantizar la seguridad y construir condiciones de paz en 12 comunidades indígenas de las regiones de Chilapa y Hueycantenango, mediante operativos coordinados y acciones de proximidad social respaldadas por el Gobierno de México.

Evelyn Salgado aseguró que su administración mantendrá presencia permanente en la región para cumplir con cada uno de los compromisos establecidos y atender las principales necesidades de las familias indígenas.

Además, informó que se realizará un censo preliminar de viviendas que serán atendidas, así como la gestión de caminos artesanales para este y el próximo año, priorizando el desarrollo y bienestar de las comunidades.

Evelyn Salgado refuerza estrategia de paz en comunidades indígenas de Chilapa. (Cortesía)

Rosa Icela Rodríguez anuncia programas sociales y apoyo permanente en Guerrero

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la principal demanda de las comunidades es la seguridad, por lo que se atenderá de manera prioritaria para que las familias puedan regresar con tranquilidad a sus hogares y actividades cotidianas.

También anunció la regularización de los Programas del Bienestar y la construcción de un Banco del Bienestar, con el objetivo de que los apoyos sociales lleguen de forma directa a la población.

En la jornada participaron integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Finalmente, autoridades comunitarias y representantes de los gobiernos estatal y federal firmaron un acuerdo de compromisos conjuntos para fortalecer la paz y la atención social mediante apoyo alimentario, médico, psicológico y acompañamiento permanente de seguridad para el desarrollo de las comunidades indígenas de la región.