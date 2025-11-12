Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación, respondió al anunció del paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y presumió los avances logrados con diálogo.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a continuar con el diálogo y detener los bloqueos que se tienen planeados para los días 13 y 14 de noviembre, que incluyen la toma de:

Congreso de la Unión

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Palacio Nacional

Carreras de acceso a CDMX

CNTE anuncia paro nacional (CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO.COM / Carolina Jiménez Mariscal)

Rosa Icela Rodríguez llama a CNTE al diálogo ante amago de paro; presume avances

Tras darse a conocer el paro planeado, Rosa Icela Rodríguez llamó a la CNTE a entablar un diálogo para atender sus demandas como se ha venido haciendo desde hace meses.

Rosa Icela Rodríguez dijo que como resultado del diálogo con la CNTE se han conseguido:

Aumentó del 10% al salario

Congelación de la edad mínima de jubilación

Suspensión de la USICAMM

Mejora de procesos administrativos

Construcción de clínicas y hospitales para docentes

La secretaria Rosa Icela Rodríguez expresó tener un profundo respeto por el magisterio y sus legítimas demandas, pero rechazó todo tipo de amenaza que socave la tranquilidad de la población.