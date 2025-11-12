Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación, respondió al anunció del paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y presumió los avances logrados con diálogo.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a continuar con el diálogo y detener los bloqueos que se tienen planeados para los días 13 y 14 de noviembre, que incluyen la toma de:
- Congreso de la Unión
- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
- Palacio Nacional
- Carreras de acceso a CDMX
Rosa Icela Rodríguez llama a CNTE al diálogo ante amago de paro; presume avances
Tras darse a conocer el paro planeado, Rosa Icela Rodríguez llamó a la CNTE a entablar un diálogo para atender sus demandas como se ha venido haciendo desde hace meses.
Rosa Icela Rodríguez dijo que como resultado del diálogo con la CNTE se han conseguido:
- Aumentó del 10% al salario
- Congelación de la edad mínima de jubilación
- Suspensión de la USICAMM
- Mejora de procesos administrativos
- Construcción de clínicas y hospitales para docentes
La secretaria Rosa Icela Rodríguez expresó tener un profundo respeto por el magisterio y sus legítimas demandas, pero rechazó todo tipo de amenaza que socave la tranquilidad de la población.