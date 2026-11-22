Este domingo 22 de noviembre de 2026 se suscitó una pelea en el Centro Penitenciario El Castillo, un penal femenil en Mazatlán, Sinaloa, que dejó a una mujer lesionada que llevó a que se le proporcionará atención médica.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa aseguró que familiares de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) se cercioraron que las femeninas se encontraban bien y la lesionada sí recibió atención de los médicos del penal.

Riña en penal de Mazatlán, Sinaloa, termina con una femenina lesionada

La SSP de Sinaloa informó que hoy sucedió una pelea entre dos PPL del Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, situación que culminó en una persona lesionada.

Según la información, la discusión comenzó por “diferencias personales”.

SSP de Sinaloa informa de pelea en penal femenil de Mazatlán. (@sspsinaloa1)

Sin dar más detalles de cómo ocurrió la lesión a la PPL, la SSP de Sinaloa explicó que la interna tuvo atención médica por el personal de El Castillo, situación que fue verificada por los familiares.

Debido a la circunstancia, se apuntó que ya se aplicaron “medidas preventivas” para que no vuelva a ocurrir ninguna pelea en el penal de Mazatlán.

Asimismo, las autoridades confirmaron su compromiso para mantener su actuar con responsabilidad y transparencia.