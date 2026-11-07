Un juez vinculó a proceso a Erick Acero, agente de la Guardia Nacional, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Christian Ziboney, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 2 de noviembre en Sinaloa.

Tras analizar las pruebas presentadas, el juez determinó iniciar un proceso penal contra el agente de la Guardia Nacional de 29 años de edad por el delito de feminicidio y se le dictó prisión preventiva.

Juez vincula a proceso a Erick Acero, agente de la Guardia Nacional, por el feminicidio de Christian Ziboney

El Gabinete de Seguridad confirmó que este 6 de noviembre se cumplimentó la orden de aprehensión contra Erick Acero, agente de la Guardia Nacional señalado por el delito de feminicidio contra Christian Ziboney.

Vinculan a proceso a Erick Acero por el feminicidio de Christian Ziboney, agente de la Guardia Nacional (Redes sociales)

Luego de su detención, la Fiscalía de Sinaloa informó que se logró su vinculación a proceso. Un juez impuso prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

Christian Ziboney, de 34 años de edad, era la pareja sentimental de Erick Acero, ambos pertenecían a la Guardia Nacional. Informes indican que el cuerpo de la agente presentaba huellas de violencia y signos de estrangulamiento.

Fuentes señalan que Christian Ziboney llamó al 911 para denunciar que estaba siendo agredida por su pareja. Erick Acero se encontraba prófugo de la justicia, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la información, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la Guardia Nacional mantuvo coordinación con las autoridades correspondientes para esclarecer el feminicidio de la también agente.