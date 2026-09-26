Richard Millán Vázquez, alcalde de Elota, Sinaloa, enfrenta observaciones por casi 14 millones de pesos por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El mandatario municipal aseguró haber entregado la documentación necesaria ante el Congreso del Estado para justificar el uso de estos recursos, los cuales presentan inconsistencias en gasto corriente y obra pública.

“De manera muy responsable se llevaron todas las evidencias a Congreso del Estado sobre las observaciones por parte de la ASE. Esos casi 14 millones de pesos que fueron observados, todo era 100% justificable” Richard Millán Vázquez

Esto luego de que la revisión de la Cuenta Pública 2025 del ayuntamiento de Elota, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE) evaluó 130 resultados y emitió 87 observaciones, las cuales representan un monto de recuperación probable de 13,976,738 pesos.

Richard Millán comparte que ya entregó documentación a la ASE para aclarar 14 millones

A través de un video el alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, reveló que ya había entregado la documentación ante el Congreso del Estado de Sinaloa para aclarar las observaciones financieras de la ASE.

Richard Millán sostuvo que los recursos observados son 100 % justificables y descartó que exista un desvío de fondos, explicando que la situación se debió a la falta de integración formal de documentos a los expedientes.

“Todo se justificó y se mandaron las observaciones el día de ayer. Aquí tenemos la prueba” Richard Millán Vázquez

Destacó la labor de la Tesorería Municipal y de los funcionarios locales para reunir y enviar los expedientes a tiempo.

“Agradezco al área de tesorería, a todos los funcionarios que de manera muy responsable entregaron todo en tiempo y forma” Richard Millán Vázquez

Enfatizó que los recursos presupuestales “son dinero del pueblo y no del ayuntamiento”, comprometiéndose a seguir gestionando apoyo y obras para el municipio.

“De la mejor manera seguiremos administrando las finanzas del pueblo, porque no es dinero del Ayuntamiento, son recursos del pueblo. Gracias por depositar su confianza en Richard Millán (...) Y aquí está que se comprobó todas las observaciones que nos hicieron. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo para mi bello municipio Elota” Richard Millán Vázquez

La recepción de los documentos por parte del Congreso no implica que las observaciones estén solventadas de manera automática.

Le corresponde a la ASE analizar las evidencias presentadas para determinar qué señalamientos quedan solventados y cuáles continúan abiertos mediante pliegos de observaciones o solicitudes de aclaración.

Tras la entrega de documentación de Richard Millán, la ASE determinará si se aclaran los 14 millones

Tras la entrega de expedientes por parte del Ayuntamiento de Elota, la ASE debe analizar a detalle la documentación presentada para evaluar si las pruebas justifican adecuadamente los montos observados en la Cuenta Pública 2025.

Si la ASE considera que alguna justificación es insuficiente, continuará el procedimiento de fiscalización a través de pliegos de observaciones, solicitudes de aclaración u otras acciones legales.

Por su parte, la administración encabezada por Richard Millán mantiene la operación presupuestal y el compromiso manifestado por el alcalde de continuar realizando gestiones ante distintas instancias gubernamentales para concretar obras de infraestructura y programas sociales en Elota.

“Y como presidente municipal me comprometo a seguir haciendo gestiones en los diferentes niveles de gobierno para traer obra, para traer infraestructura y programas sociales a nuestro municipio” Richard Millán Vázquez

Cabe recordar que las inconsistencias financieras y administrativas detalladas por el órgano fiscalizador incluyen:

Gastos no comprobados: Erogaciones en las que no se presentó la documentación suficiente para acreditar su procedencia.

Desviación de objetivos: Uso de recursos financieros para fines o conceptos distintos a los programados en el presupuesto.

Anticipos pendientes de comprobar: Inconsistencias y faltas de comprobación en anticipos otorgados para gasto corriente y ejecución de obra pública.

Fondo del Predial Rústico: Observaciones ligadas al manejo, aplicación e integración de expedientes de los recursos de este rubro.