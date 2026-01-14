El gobernador Ricardo Gallardo Cardona fortaleció el programa de Atención Invernal durante la temporada que concluye en mayo, con el objetivo de proteger a las familias que habitan en zonas de mayor vulnerabilidad del estado.

En coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el Gobierno estatal mantiene y refuerza la entrega de apoyos en comunidades del Altiplano y la región Centro, ante el descenso de temperaturas registrado en los últimos días.

Protección Civil y Ricardo Gallardo intensifican acciones ante bajas temperaturas

El director de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, informó que como parte de estas acciones se han entregado mil 650 cobijas y chamarras a familias de municipios como Catorce, Salinas, Villa de Ramos, la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez.

Detalló que en estas zonas se han registrado temperaturas mínimas de hasta -1 grado centígrado, con sensaciones térmicas de -4 grados, así como amaneceres de 2 grados centígrados en áreas urbanas.

Ricardo Gallardo y Protección Civil intensifican apoyos en zonas vulnerables del estado. (Cortesía)

Por último, el funcionario estatal reiteró el llamado a la población a seguir las recomendaciones preventivas, como evitar el uso de anafres o fogatas en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones, abrigarse adecuadamente y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ante la posible llegada de nuevos sistemas frontales en los próximos días.