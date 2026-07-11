El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona anunció que tras el acuerdo alcanzado con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se instalarán 400 consultorios médicos gratuitos en San Luis Potosí, como parte de una estrategia para ampliar la cobertura de salud en la entidad.

El proyecto reforzará la coordinación entre los gobiernos estatal y federal para acercar servicios de salud oportunos a la población, especialmente en comunidades con mayores necesidades de atención médica, permitiendo ampliar los servicios de salud y fortalecer la atención médica preventiva.

San Luis Potosí contará con 400 consultorios médicos gratuitos tras acuerdo entre Ricardo Gallardo y Claudia Sheinbaum. (cortesía)

400 consultorios médicos gratuitos ampliarán la cobertura de salud

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que esta iniciativa complementará las acciones del programa Clínicas Rosas, implementado desde el inicio de la actual administración estatal para brindar consultas, medicamentos y atención especializada.

La puesta en marcha de los 400 consultorios médicos gratuitos permitirá fortalecer la atención médica gratuita mediante un modelo enfocado en la prevención, el diagnóstico oportuno y el seguimiento de enfermedades.

Nuevos espacios priorizan atención preventiva y detección oportuna

De acuerdo con el proyecto, los nuevos consultorios estarán orientados a la atención primaria y preventiva, con énfasis en las zonas con mayor demanda de servicios médicos.

Además, buscarán facilitar el acceso a la salud para familias que actualmente enfrentan mayores dificultades para recibir atención especializada, contribuyendo a mejorar la cobertura de salud en distintas regiones de San Luis Potosí.

San Luis Potosí contará con 400 consultorios médicos gratuitos tras acuerdo entre Ricardo Gallardo y Claudia Sheinbaum. (cortesía)

Gobierno estatal y federal definirán operación de consultorios

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, resaltó que la coordinación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha permitido impulsar proyectos de alto impacto para la entidad.

Informó que ambas administraciones trabajarán en la definición de la ubicación, operación y puesta en marcha de los 400 consultorios médicos gratuitos, con el objetivo de llevar este esquema a las cuatro regiones del estado y garantizar una atención más cercana, eficiente y accesible para las y los potosinos.