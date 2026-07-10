El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó 2 mil luminarias con tecnología LED para modernizar el sistema de alumbrado público de Ciudad Valles.

La acción forma parte de una inversión estatal de 5.5 millones de pesos, con la que se busca mejorar la infraestructura urbana y ofrecer calles, parques y espacios públicos con mayor iluminación y seguridad.

Ciudad Valles moderniza su alumbrado con 2 mil luminarias entregadas por Ricardo Gallardo. (Cortesía )

Ricardo Gallardo fortalece el alumbrado público en Ciudad Valles

Con este proyecto, el Gobierno de San Luis Potosí busca brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, además de facilitar la movilidad durante la noche.

La nueva infraestructura también permitirá generar espacios públicos más accesibles para las familias y favorecer el desarrollo de actividades comerciales, recreativas y sociales en horario nocturno.

Las luminarias incorporan tecnología LED, la cual ofrece un mayor rendimiento lumínico, reduce el consumo de energía y cuenta con una vida útil superior a la de los sistemas convencionales.

Ricardo Gallardo señaló que su administración continuará impulsando obras de infraestructura en las cuatro regiones de San Luis Potosí para fortalecer los servicios públicos.

El mandatario agregó que estas acciones buscan mejorar la movilidad, incrementar la seguridad y contribuir al desarrollo de los municipios, mediante proyectos que eleven la calidad de vida de las familias potosinas.