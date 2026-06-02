Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, sostuvo una reunión de trabajo con alcaldes de la Huasteca Potosina e integrantes de su gabinete para coordinar acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad pública en la región.

Durante el encuentro, el mandatario estatal reiteró que la seguridad continúa siendo una de las principales prioridades de su administración, por lo que convocó a las y los presidentes municipales a reforzar sus corporaciones policiacas mediante el cumplimiento de los acuerdos establecidos por el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Ricardo Gallardo fortalece corporaciones municipales y amplía la capacidad de vigilancia

Entre las acciones acordadas destaca el incremento del 25 por ciento en el estado de fuerza de las corporaciones municipales, una medida que busca ampliar la cobertura de vigilancia, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y brindar una atención más eficiente a la ciudadanía.

Asimismo, informó que los 59 municipios de San Luis Potosí deberán destinar el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN) 2026 al fortalecimiento de la seguridad pública.

Estos recursos serán utilizados para la adquisición de patrullas, equipamiento táctico, capacitación especializada y diversas acciones encaminadas a fortalecer la capacidad operativa de las corporaciones municipales.

Ricardo Gallardo Cardona destacó que los avances registrados en materia de seguridad son resultado de la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y los municipios, una estrategia que ha contribuido al fortalecimiento de la prevención del delito y a la protección de las familias potosinas en las cuatro regiones de la entidad.