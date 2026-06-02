Ricardo Gallardo Cardona sostuvo una reunión de trabajo con Deysi Maribel López Sierra, nueva titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), con el propósito de fortalecer las estrategias educativas y ampliar las oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de San Luis Potosí.

El mandatario estatal destacó que el trabajo coordinado permitirá consolidar políticas públicas enfocadas en mejorar la calidad educativa, garantizar espacios dignos para el aprendizaje y brindar herramientas que impulsen el desarrollo académico y personal de la comunidad estudiantil.

Ricardo Gallardo fortalece la educación con infraestructura y programas para estudiantes

Entre los avances más relevantes de la actual administración, Ricardo Gallardo destacó la construcción y rehabilitación de más de 400 planteles educativos distribuidos en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Estas acciones han permitido dotar a las escuelas de infraestructura moderna y funcional, beneficiando a miles de estudiantes en planteles que durante años permanecieron en condiciones de rezago.

El gobernador señaló que estas obras forman parte de una estrategia integral para mejorar las condiciones de enseñanza y fortalecer el sistema educativo en todo el estado.

Programas sociales educativos continuarán beneficiando a familias potosinas

Ricardo Gallardo también reafirmó su compromiso de mantener y fortalecer los programas sociales enfocados en la educación, con el objetivo de apoyar la permanencia escolar y aliviar la economía de las familias.

Entre estas acciones destacan la entrega gratuita de útiles escolares, uniformes y calzado, así como el programa Apoyo Seguro al Estudiante, que brinda protección a las y los alumnos ante cualquier accidente.

Con estas medidas, el Gobierno de San Luis Potosí busca garantizar mejores condiciones para el aprendizaje y ampliar las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.