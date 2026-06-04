Ricardo Gallardo fortalece la percepción positiva de San Luis Potosí a nivel nacional, de acuerdo con los resultados más recientes de la encuesta “Mejor y peor Estados para Vivir en México” elaborada por Arias Consultores.

El estudio refleja una tendencia favorable para la entidad potosina, que mantiene una posición destacada frente al resto del país. Actualmente, el 1.3 por ciento de los encuestados considera que San Luis Potosí es el mejor estado para vivir, lo que representa un incremento de 0.6 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

San Luis Potosí mejora su posición entre los estados con mejor calidad de vida

Gracias a este avance, San Luis Potosí escaló al lugar 20 de las 32 entidades federativas en el ranking nacional de los mejores estados para vivir, empatando con Guanajuato y superando a estados como Chiapas, Campeche y Tlaxcala.

Otro de los indicadores que destaca es el bajo nivel de rechazo ciudadano. Apenas 0.3 por ciento de los encuestados considera a San Luis Potosí como el peor estado para vivir, cifra que registra una variación mínima de 0.1 por ciento respecto a la evaluación previa.

San Luis Potosí mejora su percepción ciudadana y destaca entre los mejores estados para vivir. (Cortesía)

Este resultado colocó a la entidad en la posición 28 de 32, donde el lugar 1 corresponde al estado con peor evaluación, consolidándose así como uno de los cinco estados con menor percepción negativa del país.

En contraste, entidades como Sinaloa, con 17.9 por ciento, y la Ciudad de México, con 10.2 por ciento, encabezan los niveles más altos de rechazo en la encuesta.

Estos avances forman parte de las acciones impulsadas por el gobernador Ricardo Gallardo, con el objetivo de reducir el rezago histórico de la entidad y fortalecer las oportunidades de desarrollo para las y los potosinos.