Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria en beneficio de las familias potosinas, la Comisión Estatal del Agua (CEA) intensificó durante mayo los trabajos de mantenimiento preventivo en redes de drenaje sanitario de la zona metropolitana, con acciones enfocadas en prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

El director general del organismo, Pascual Martínez Sánchez, informó que las labores permitieron el desazolve de 2 mil 580 metros lineales de red sanitaria y la limpieza de 136 registros en las colonias INFONAVIT Morales, Los Fresnos, San Ángel, Valle de Bellavista, Fraccionamiento Industrias y Satélite, además de intervenir en la secundaria Ciriaco Cruz Medina y el mercado San Luis 400, como parte de la estrategia permanente para brindar servicios públicos más eficientes.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) intensificó durante mayo los trabajos de mantenimiento preventivo en redes de drenaje sanitario. (Cortesía )

Fueron intervenidos 2 mil 580 metros lineales

Para estos trabajos se emplearon equipos hidroneumáticos especializados con capacidad de 20 mil litros, que permiten efectuar limpiezas profundas y garantizar el adecuado flujo de aguas residuales, reduciendo riesgos de taponamientos, inundaciones, focos de infección y afectaciones a la salud.