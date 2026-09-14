El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha la RedMetro Riviera Huasteca, un nuevo sistema de transporte público 100 por ciento gratuito que conectará Ciudad Valles con Tamazunchale a lo largo de más de 100 kilómetros.

El servicio comenzará con 50 unidades eléctricas, modernas y sustentables, con un recorrido estimado de dos horas y 35 minutos. La ruta tendrá cobertura en 10 municipios de la Huasteca potosina y busca facilitar el traslado de miles de personas hacia centros de salud, educación, comercio, empleo y turismo.

RedMetro Riviera Huasteca conectará 10 municipios

La nueva ruta tendrá presencia en Ciudad Valles, Aquismón, Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Huehuetlán, Matlapa, Tamazunchale, Tancanhuitz, Tanlajás y Xilitla.

Entre los puntos estratégicos que conectará se encuentran el Hospital General, la Universidad Intercultural, el Parque Acuático, Huichihuayán, Matlapa y Tamazunchale, con lo que se busca acercar a habitantes de comunidades urbanas y rurales a servicios educativos, médicos, comerciales y laborales.

El transporte gratuito beneficiará a estudiantes, trabajadores, comerciantes, productores, prestadores de servicios, visitantes y familias, al representar una alternativa para reducir el gasto que destinan diariamente a sus traslados.

RedMetro Riviera Huasteca: transporte gratuito en 10 municipios (Cortesía)

Ricardo Gallardo destaca impacto de transporte eléctrico

El gobernador Ricardo Gallardo destacó que la RedMetro Riviera Huasteca contribuirá a una mayor integración de la región, al conectar municipios y comunidades que durante años tuvieron opciones limitadas de movilidad.

Además, las unidades de propulsión eléctrica permitirán disminuir el impacto ambiental asociado al transporte público y ofrecer un servicio con características modernas y de seguridad.

De acuerdo con el Gobierno de San Luis Potosí, la nueva conexión también busca generar mejores condiciones para el desarrollo económico, turístico y social de la Huasteca potosina, al facilitar la movilidad entre sus municipios.