La producción de vehículos de BMW en San Luis Potosí pasó de 133 mil 954 unidades en 2019 a 449 mil 442 unidades, lo que representa un crecimiento de 3.36 veces, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citadas por el Consejo Estatal de Población (COESPO).

Mayra Edith Velázquez Loera, secretaria técnica del COESPO, detalló que la producción de la empresa automotriz instalada en territorio potosino registró una diferencia de más de 315 mil unidades respecto a las cifras de 2019.

Producción de BMW crece 3.36 veces en San Luis Potosí. (Cortesía )

BMW aumenta sus exportaciones desde San Luis Potosí

En materia de exportaciones también se reportó un incremento. De acuerdo con las cifras citadas por COESPO, entre 2019 y septiembre de 2021 se registraban en promedio 4 mil 326 exportaciones mensuales, mientras que durante la actual administración la cifra alcanzó 7 mil 341 al mes.

Esto representa un aumento de 69.7 por ciento en las exportaciones mensuales, según la información difundida por el gobierno estatal.

El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona señaló que estos resultados reflejan el fortalecimiento de la infraestructura y la competitividad de San Luis Potosí, así como las condiciones generadas para acompañar nuevas inversiones y expansiones industriales.

De acuerdo con la administración estatal, el crecimiento de la producción y las exportaciones contribuye a consolidar a San Luis Potosí como un destino para empresas globales y al fortalecimiento de su industria automotriz.