Ricardo Gallardo Cardona se mantiene entre los liderazgos regionales con mayor fuerza en el país, al colocarse en el tercer lugar del ranking general de aprobación ciudadana, de acuerdo con la más reciente encuesta de Massive Caller.

El mandatario estatal obtuvo una calificación de 56.3 por ciento, posicionándose únicamente por debajo de sus homólogos de Coahuila y Aguascalientes. Este porcentaje de aprobación lo ubica como el gobernador mejor calificado de la Cuarta Transformación a nivel nacional.

Ricardo Gallardo alcanza tercer lugar nacional en encuesta Massive Caller. (Cortesía)

Ricardo Gallardo destaca en confianza ciudadana y combate a la delincuencia en San Luis Potosí

Ricardo Gallardo Cardona alcanzó además el noveno puesto entre los gobernadores que mayor certidumbre generan entre la ciudadanía, al registrar una calificación de 34.2 por ciento en el indicador de confianza.

En materia de combate a la delincuencia, el gobernador de San Luis Potosí se colocó en el lugar 11 nacional con un acumulado de 42.5 puntos porcentuales, reflejando una tendencia de estabilidad y avance sostenido en este rubro.

Con estos resultados, Ricardo Gallardo mantiene una presencia firme dentro del grupo de mandatarios mejor evaluados del país en los distintos ejercicios estadísticos que se realizan de manera periódica.

El respaldo de la ciudadanía potosina responde al desarrollo y consolidación de infraestructura urbana en las cuatro regiones del estado, así como a la implementación de programas sociales y al dinamismo económico que ha favorecido la atracción de inversiones industriales.