El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inició la rehabilitación de la carretera San Vicente–El Higo, una vía de 15 kilómetros que fortalecerá la conectividad con el estado de Veracruz y busca impulsar el comercio, la ganadería y el turismo en la Huasteca potosina.

La obra forma parte de los proyectos de infraestructura carretera del Gobierno estatal para mejorar la movilidad regional y reducir los tiempos de traslado entre municipios.

Ricardo Gallardo impulsa conectividad regional con la carretera San Vicente–El Higo

El mandatario estatal informó que la rehabilitación será integral, con el levantamiento de la carpeta asfáltica que se encontraba en mal estado, para dar paso a una obra de mayor calidad que permita reducir hasta en 40 minutos el tiempo de recorrido.

Ricardo Gallardo señaló que el deterioro de esta carretera fue consecuencia del abandono de administraciones anteriores, y afirmó que la modernización permitirá una movilidad más eficiente para estudiantes, trabajadores y productores de la región.

Durante el arranque de la obra, y ante la presencia de familias del municipio de San Vicente, el gobernador anunció la construcción de un bulevar de un kilómetro con iluminación sobre esta misma vialidad, el cual buscará mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad vial en la zona.

Ricardo Gallardo arranca rehabilitación de carretera San Vicente–El Higo. (Cortesía)

Ricardo Gallardo destacó que la carretera San Vicente–El Higo se integrará a una red de infraestructura que conecta municipios como Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Tampacán, Tanquián y el Eje Xolol.

Finalmente, señaló que proyectos como la RedMetro, los paradores turísticos y los espacios deportivos reflejan el trabajo del Gobierno estatal en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con énfasis en el desarrollo de la Huasteca.