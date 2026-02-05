El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que, en cinco años de gestión, se ha destinado una inversión de 27 mil 600 millones de pesos en infraestructura, lo que ha permitido avanzar en carreteras, puentes, avenidas y conectividad en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Esta inversión supera ampliamente lo realizado en administraciones anteriores y busca consolidar un cambio tangible, mediante el desarrollo de proyectos emblemáticos que impulsan el crecimiento y la modernización del estado.

Ricardo Gallardo destaca inversión estratégica y obras emblemáticas

Ricardo Gallardo subrayó que esta inversión se refleja en obras clave como las supercarreteras de Moctezuma y Ahualulco, la rehabilitación de las laterales de la Carretera 57, así como el puente superior vehicular en Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas.

Asimismo, destacó la construcción del puente de la Fenapo, la vía alterna al eje 122, la ampliación de la avenida Salk, además de la reconstrucción de avenidas estratégicas y carreteras en municipios de las cuatro regiones, entre muchas otras obras.

Gobierno de Ricardo Gallardo impulsa infraestructura con 27 mil 600 mdp. (Cortesía )

El mandatario estatal señaló que también se han impulsado proyectos de infraestructura urbana y rural en los 59 municipios, con la rehabilitación y mejora de carreteras y caminos comunitarios que permanecieron en el abandono durante años, permitiendo una conectividad más segura y eficiente para miles de habitantes.

Finalmente, Ricardo Gallardo enfatizó que estas inversiones cambian la vida de las y los potosinos, al generar nuevas oportunidades de movilidad, turismo e inversión, y consolidar a San Luis Potosí como un estado moderno, competitivo y con un compromiso firme por superar el rezago histórico que dejó la llamada “herencia maldita”.