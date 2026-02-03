La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) invitó a postular a mujeres destacadas de San Luis Potosí para el certamen “Potosina del Año Mujeres Sin Límites” 2026, un reconocimiento que visibiliza el talento y liderazgo femenino en las cuatro regiones del estado.

El reconocimiento se entregará el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y está dirigido a mujeres cuyo trabajo ha generado un impacto positivo en distintos ámbitos de la vida social, comunitaria, cultural, económica y profesional.

Ricardo Gallardo fortalece el reconocimiento al liderazgo de las mujeres en San Luis Potosí

La encargada de despacho de Semujeres, Gloria Serrato Sánchez, destacó que este certamen permite visibilizar la contribución de mujeres que fortalecen el bienestar colectivo y promueven una mayor participación femenina en la vida pública del estado.

Asimismo, subrayó que la convocatoria se alinea a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de consolidar un entorno de respeto, protección y oportunidades para las mujeres, con respaldo institucional sin límites y cero tolerancia a la violencia de género.

Las postulaciones pueden ser presentadas por la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, así como por instituciones públicas y privadas, hasta el viernes 20 de febrero de 2026.

Para más información, las personas interesadas pueden escribir al correo igualdad.semujeresslp@gmail.com o comunicarse al teléfono 444 144 2920, extensiones 222 y 223.

El registro se encuentra disponible en: https://semujeres-publico.slp.gob.mx/potosina/