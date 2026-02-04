Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para establecer un salario mínimo de 14 mil pesos mensuales para las y los policías municipales.

La propuesta busca garantizar una remuneración justa para quienes diariamente arriesgan su vida en la protección de la ciudadanía, además de homologar un ingreso base para los elementos de seguridad en los distintos municipios de la entidad.

Ricardo Gallardo impulsa salario digno y fortalecimiento integral de la seguridad pública

A través de redes sociales, Ricardo Gallardo informó que cumplió con el compromiso de enviar al Congreso la iniciativa para mejorar las condiciones laborales de las y los policías municipales, subrayando que el fortalecimiento de la seguridad comienza con el reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los cuerpos que integran la institución.

El mandatario estatal destacó que la propuesta refleja el cambio que vive San Luis Potosí, al priorizar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones salariales y operativas de quienes resguardan el orden y la paz social.

Ricardo Gallardo propone salario mínimo de 14 mil pesos para policías municipales. (Cortesía)

La iniciativa forma parte de una estrategia integral de seguridad, que contempla una inversión histórica en infraestructura y equipamiento, como la instalación de 15 arcos lectores, módulos de revisión en accesos y salidas de la zona metropolitana y fronteras estatales.

Además, se ha impulsado la entrega de cerca de 187 unidades y equipo especializado, incluyendo patrullas de reacción inmediata y un nuevo helicóptero, así como el fortalecimiento de pensiones dignas para policías municipales de los 59 ayuntamientos del estado.

El proyecto de reforma establece que ningún policía municipal podrá percibir menos de 14 mil pesos mensuales, mientras que en aquellos municipios donde el salario actual sea superior, este no se verá reducido, al tratarse de un ingreso base mínimo que reconoce el riesgo cotidiano que enfrentan las y los elementos de seguridad.