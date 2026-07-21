Ricardo Gallardo Cardona afirmó que el manejo responsable y transparente de las finanzas públicas ha permitido convertir los recursos estatales en más obras, infraestructura, seguridad, salud, educación, programas sociales y servicios para las cuatro regiones de San Luis Potosí.

De acuerdo con el Segundo Informe Trimestral 2026, presentado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), al cierre del primer semestre del año el estado registró ingresos superiores a los obtenidos en el mismo periodo de 2025.

Esto fortalece su capacidad financiera para mantener el ritmo de inversión pública y dar continuidad a proyectos estratégicos.

Finanzas sanas fortalecen la inversión y el desarrollo de San Luis Potosí

Ricardo Gallardo destacó que la administración responsable de los recursos públicos ha permitido fortalecer la inversión en obras, infraestructura, seguridad, salud, educación y servicios, con el objetivo de generar mejores condiciones para las familias potosinas y continuar impulsando el desarrollo de la entidad.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, señaló que la disciplina financiera, la eficiencia recaudatoria y el ejercicio responsable del gasto han permitido mantener finanzas estatales sólidas, garantizando la viabilidad de los proyectos prioritarios del Gobierno del Estado y una administración orientada a atender las necesidades de la población.

Asimismo, el Gobierno de San Luis Potosí reiteró que continuará privilegiando el uso eficiente de los recursos públicos mediante una política financiera responsable, con el propósito de seguir impulsando la construcción de infraestructura, ampliar los servicios públicos, fortalecer las inversiones en seguridad y salud, además de consolidar programas que generen más oportunidades y desarrollo para las familias potosinas.