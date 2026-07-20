Ricardo Gallardo Cardona destacó los resultados de la estrategia integral de seguridad implementada en San Luis Potosí, luego de que entre mayo y junio de 2026 se registrara una disminución en homicidios, lesiones, violencia familiar y diversos delitos patrimoniales.

De acuerdo con el Gobierno estatal, estos resultados son producto de la coordinación operativa entre las corporaciones de seguridad, la vigilancia permanente y las acciones preventivas desplegadas en las cuatro regiones de la entidad.

San Luis Potosí reduce homicidios, robos y violencia familiar

Con base en el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2026, los homicidios pasaron de 36 a 27 casos, lo que representa una reducción del 25 por ciento, mientras que las lesiones disminuyeron de 445 a 432 registros.

En cuanto a los delitos patrimoniales, el robo a negocios bajó de 62 a 45 casos, equivalente a una disminución del 27.4 por ciento; el robo de vehículos de cuatro ruedas pasó de 54 a 42 casos, con una reducción del 22.2 por ciento; y el robo a casa habitación descendió de 49 a 42 denuncias, lo que representa una baja del 14.3 por ciento.

Asimismo, la violencia familiar registró una disminución al pasar de 972 casos en mayo a 934 durante junio, de acuerdo con las cifras oficiales.

Ricardo Gallardo destaca reducción de delitos en San Luis Potosí. (Cortesía)

El Gobierno de Ricardo Gallardo señaló que estos indicadores reflejan el trabajo coordinado de las corporaciones estatales, las labores de inteligencia y el despliegue operativo implementado para fortalecer la seguridad y proteger a las familias potosinas.

Finalmente, el reporte precisa que otros delitos continúan bajo seguimiento por parte de las autoridades. Los datos corresponden a carpetas de investigación iniciadas con corte al 30 de junio de 2026 y tienen carácter preliminar.