Ricardo Gallardo Cardona destacó los resultados de la estrategia integral de seguridad implementada en San Luis Potosí, luego de que entre mayo y junio de 2026 se registrara una disminución en homicidios, lesiones, violencia familiar y diversos delitos patrimoniales.
De acuerdo con el Gobierno estatal, estos resultados son producto de la coordinación operativa entre las corporaciones de seguridad, la vigilancia permanente y las acciones preventivas desplegadas en las cuatro regiones de la entidad.
San Luis Potosí reduce homicidios, robos y violencia familiar
Con base en el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2026, los homicidios pasaron de 36 a 27 casos, lo que representa una reducción del 25 por ciento, mientras que las lesiones disminuyeron de 445 a 432 registros.
En cuanto a los delitos patrimoniales, el robo a negocios bajó de 62 a 45 casos, equivalente a una disminución del 27.4 por ciento; el robo de vehículos de cuatro ruedas pasó de 54 a 42 casos, con una reducción del 22.2 por ciento; y el robo a casa habitación descendió de 49 a 42 denuncias, lo que representa una baja del 14.3 por ciento.
Asimismo, la violencia familiar registró una disminución al pasar de 972 casos en mayo a 934 durante junio, de acuerdo con las cifras oficiales.
El Gobierno de Ricardo Gallardo señaló que estos indicadores reflejan el trabajo coordinado de las corporaciones estatales, las labores de inteligencia y el despliegue operativo implementado para fortalecer la seguridad y proteger a las familias potosinas.
Finalmente, el reporte precisa que otros delitos continúan bajo seguimiento por parte de las autoridades. Los datos corresponden a carpetas de investigación iniciadas con corte al 30 de junio de 2026 y tienen carácter preliminar.