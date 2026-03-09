Alumnas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) participaron en una jornada conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, realizada en la empresa PHINIA, donde tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el entorno industrial en el que podrán desarrollarse al concluir su formación académica.

Esta actividad se llevó a cabo como parte del impulso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la preparación profesional de las y los jóvenes potosinos, así como promover mayores oportunidades para el talento femenino en sectores estratégicos como la industria.

Gobierno de Ricardo Gallardo impulsa participación femenina en el sector industrial

La visita fue organizada por el comité WISE (Women in Science and Engineering) de la empresa, que busca fomentar la participación de mujeres en áreas científicas, tecnológicas y de ingeniería.

Durante el recorrido, las estudiantes conocieron diversas áreas de la planta, entre ellas calidad, empaque, materiales y líneas de producción, además de los laboratorios de pruebas y liberación de productos, lo que les permitió comprender de primera mano los procesos que integran la operación del sector industrial.

Alumnas de la UPSLP visitan planta de PHINIA con apoyo del Gobierno de Ricardo Gallardo. (Cortesía)

En la jornada participaron once alumnas, nueve de la carrera de Ingeniería Industrial y dos de Ingeniería en Manufactura, quienes intercambiaron ideas y experiencias con directivos de la compañía sobre los retos y oportunidades que enfrenta el talento femenino dentro de la industria.

Estas acciones, impulsadas por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), fortalecen la formación integral del alumnado y contribuyen a ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres en el ámbito educativo y productivo, consolidando una mayor inclusión en sectores estratégicos para el crecimiento de San Luis Potosí.