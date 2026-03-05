El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la ceremonia de premiación del certamen “Potosina del Año, Mujeres sin Límites 2026”, un evento diseñado para enaltecer el talento y compromiso de las potosinas en el desarrollo de la entidad.

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el mandatario estatal, acompañado por la senadora Ruth González Silva, entregó a las galardonadas una estatuilla conmemorativa y un estímulo económico, reafirmando que su administración es un aliado permanente en la lucha por la equidad.

Ricardo Gallardo impulsa el liderazgo femenino en las cuatro regiones de San Luis Potosí

Durante el encuentro, la senadora Ruth González Silva invitó a la reflexión sobre la importancia de honrar la lucha histórica de quienes han abierto brecha para las nuevas generaciones.

Por su parte, el mandatario estatal enfatizó que las mujeres son las protagonistas centrales de la transformación que vive San Luis Potosí, aportando su capacidad para superar las brechas de desigualdad generadas por administraciones pasadas.

Ante cientos de asistentes en el Centro de Negocios Potosí, se destacó que la visión actual del Gobierno del Estado busca resarcir la falta de oportunidades que históricamente afectó a este sector, colocando sus derechos y seguridad como prioridad absoluta de la agenda pública.

Potosina del Año: Ricardo Gallardo premia el talento y liderazgo de las 4 regiones (Cortesía)

En reconocimiento a su destacada trayectoria y trabajo a favor de la comunidad, las mujeres condecoradas en esta edición fueron:

Región Huasteca: María Concepción Hernández Hernández (Desarrollo Social).

Región Centro: Irma Araceli Villegas Niño (Ámbito Artístico).

Región Altiplano: María Eva Coronado Ramírez (Derecho a la Salud).

Región Media: Martha Elena Montoya Martínez (Ámbito Académico).

Al evento asistieron figuras clave del estado como la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa; la fiscal general, María Manuela García; y la titular de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles, consolidando un frente institucional unido por el empoderamiento y la protección de las mujeres potosinas.