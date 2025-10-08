Ricardo Gallardo Cardona destacó que San Luis Potosí se ha consolidado como un modelo de justicia social. En el último año se creó la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), se fortaleció una red de 22 Centros Libres para las Mujeres y se colocaron más de 867 millones de pesos en créditos para 114 mil emprendimientos liderados por mujeres.

Ricardo Gallardo impulsa programas sociales y atención integral a mujeres

El mandatario estatal resaltó que, como nunca antes, hoy las mujeres ocupan puestos de primer nivel en las dependencias más importantes del Gobierno del Estado. Además, informó que más de 433 mujeres se han integrado a la Guardia Civil Estatal (GCE).

Ricardo Gallardo destaca apoyos y programas para mujeres. (Cortesía)

Asimismo, destacó la implementación de programas como la Pensión para Madres Solteras y Personas Adultas Mayores, Menstruación Digna para Todas del DIF Estatal, y la Tarjeta Rosa, que ofrece atención médica gratuita en once clínicas.

Además, se crearon dos módulos de atención a mujeres, adolescentes y niñas indígenas víctimas de violencia en Tamazunchale y Ciudad Valles, junto con acciones de capacitación en derechos humanos y una estrategia integral de sensibilización en escuelas.

Finalmente, el gobernador mencionó que el Gobierno del Estado ha promovido eventos como la Expo Mujer Potosina y Expo Mujeres, Oficios y Arte, donde se han beneficiado a emprendedoras con capacitaciones, apoyos productivos y espacios de venta, reafirmando el compromiso de construir un San Luis Potosí sin límites para todas y todos.