Bajo la política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) lanzó la campaña de sensibilización “No es Normal”, enfocada en la prevención, identificación temprana de conductas violentas y el fortalecimiento de la denuncia.

La estrategia forma parte de las acciones estatales para informar a la población, visibilizar la violencia de género y promover entornos seguros para las mujeres, mediante mensajes claros que advierten que ciertas conductas no deben normalizarse.

Campaña “No es Normal” del CJM alerta sobre señales de violencia

La campaña “No es Normal” busca concientizar a la sociedad sobre las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres y la importancia de identificar sus primeras señales, utilizando como herramienta principal el violentómetro.

“No es Normal”: CJM impulsa campaña para prevenir la violencia de género. (Cortesía)

Esta iniciativa está alineada con la política estatal de prevención de la violencia y promueve acciones de información y denuncia a través de materiales gráficos con mensajes que explican que conductas no forman parte de una relación sana y pueden escalar hacia agresiones graves, tales como:

Celos excesivos

Control

Amenazas

Humillación

Aislamiento

La encargada de despacho del CJM, Esther Angélica Martínez Cárdenas, destacó que el concepto “No es Normal” permite reconocer que el acoso, el abuso sexual y cualquier forma de violencia no deben normalizarse, además de mantener coherencia con la estrategia federal “Es tiempo de mujeres sin violencia”.