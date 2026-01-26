Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, se consolidó como una de las figuras políticas con mayor respaldo popular en el país al cierre de 2025, de acuerdo con la más reciente evaluación de la encuestadora Mitofsky, difundida por el diario "El Economista".

Ricardo Gallardo encabeza la lista de aceptación ciudadana

El mandatario estatal cerró diciembre de 2025 con una aprobación del 55.9%, lo que lo posiciona como el segundo gobernador mejor evaluado a nivel nacional y como líder indiscutible en la región del Bajío.

Ricardo Gallardo se mantiene en el top 3 de gobernadores mejor evaluados (Cortesía)

Los resultados reflejan una tendencia sostenida de estabilidad y respaldo ciudadano que ha caracterizado su administración desde 2021.

Este nivel de aceptación se sustenta en una estrategia de gobierno que combina el desarrollo de infraestructura moderna con programas de apoyo social, impulsando un crecimiento constante de San Luis Potosí tanto en lo económico como en lo social.

A lo largo de todo 2025, Ricardo Gallardo se mantuvo de forma permanente en el top 3 de los gobernadores mejor evaluados de México, ocupando:

Primer lugar en mayo

Segundo lugar en enero, febrero, marzo, abril, septiembre, noviembre y diciembre

Tercer lugar en junio, agosto y octubre

Con estos resultados, San Luis Potosí inicia 2026 bajo un liderazgo fortalecido, proyectando una imagen de estabilidad, continuidad y dinamismo que trasciende a nivel nacional.