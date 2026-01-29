San Luis Potosí se colocó entre las entidades con mejor desempeño económico del país durante el tercer trimestre del 2025, al registrar un crecimiento tanto en cifras anuales como trimestrales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), la economía potosina creció 3.5% respecto al mismo periodo del 2024, y 1.7% frente al trimestre inmediato anterior, resultados que ubican al estado en el tercer lugar nacional con mayor avance económico en ambos indicadores.

San Luis Potosí logra tercer lugar nacional en crecimiento económico

Los datos del ITAEE muestran una tendencia positiva sostenida que consolida a San Luis Potosí como una de las economías estatales más dinámicas. Este crecimiento ha sido impulsado por políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la inversión, la modernización de la infraestructura y el desarrollo industrial.

San Luis Potosí destaca en actividad económica a nivel nacional (Cortesía)

Durante la actual administración, el Estado ha reforzado la atracción de inversión extranjera directa; además, ha mejorado las condiciones para la instalación y expansión de empresas nacionales e internacionales, lo que ha elevado los niveles de competitividad regional.

El fortalecimiento del sector industrial ha convertido a San Luis Potosí en un punto estratégico para la actividad productiva del país, gracias a su ubicación geográfica, conectividad y capacidad logística. Este entorno favorable ha generado un impacto positivo en el mercado laboral, con la creación de empleos formales mejor remunerados y mayores oportunidades de desarrollo económico.

Con estos resultados, San Luis Potosí reafirma su papel como un motor económico clave a nivel nacional y mantiene una proyección positiva para el cierre de 2025, consolidando su crecimiento y estabilidad financiera.