El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó una celebración por el Día de las Madres en la capital potosina, donde reiteró el compromiso de su administración para continuar generando apoyos y oportunidades para las mujeres y sus familias.

Durante el festejo, el mandatario estatal destacó el impacto de la red de Clínicas Rosas, que ha brindado atención médica integral y gratuita a más de 165 mil mujeres, así como a sus hijas e hijos, acercando servicios de salud dignos y de calidad a quienes más lo necesitan.

Ricardo Gallardo fortalece programas sociales y apoyos económicos para mujeres en San Luis Potosí

Ricardo Gallardo resaltó que uno de los programas con mayor alcance es la Tarjeta Rosa, la cual ya ha sido entregada a 175 mil mujeres en todo el estado.

Además, el programa de pensión para madres solteras beneficia actualmente a 10 mil mujeres, acciones que buscan fortalecer la economía familiar y brindar mayor tranquilidad a los hogares potosinos.

El gobernador también señaló que San Luis Potosí avanza con programas sociales y acciones enfocadas en mejorar el bienestar de las mujeres en las cuatro regiones del estado.

Entre las iniciativas destacó “Tu Casa, Tu Apoyo”, programa que en una primera etapa benefició a 2 mil mujeres con acceso a lotes y materiales de construcción, otorgando mayor certeza patrimonial y mejores condiciones de vida.

Asimismo, el programa de Seguridad Alimentaria ha beneficiado desde 2021 a 350 mil familias potosinas mediante la entrega de productos básicos y apoyos para fortalecer su economía.

Ricardo Gallardo impulsa créditos y financiamiento para fortalecer la independencia económica de mujeres potosinas

El Gobierno estatal también mantiene el impulso a mujeres emprendedoras mediante esquemas como Creditodas y otros programas de financiamiento.

A través de estas acciones se han otorgado 124 mil 556 créditos, con un monto acumulado de 2 millones 100 mil pesos, con el objetivo de fortalecer proyectos productivos y promover la independencia económica de las mujeres.

Ricardo Gallardo también convivió con las asistentes y entregó regalos durante la celebración, donde reconoció el esfuerzo diario de las madres potosinas como piezas fundamentales para la construcción de un estado más próspero, unido y con mayores oportunidades.