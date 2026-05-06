El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, celebró el Día de las Madres en Villa de Pozos, donde reconoció a las mujeres como pilares de la familia y la sociedad, en un evento marcado por un ambiente cercano y festivo.

Durante la convivencia, el mandatario destacó que su administración impulsa un cambio tangible a través de programas sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de las madres potosinas.

Entre ellos, mencionó “Tu Casa, Tu Apoyo”, que en su primera etapa ha beneficiado a 2 mil mujeres con acceso a lotes y materiales de construcción.

Programas sociales fortalecen bienestar de madres en San Luis Potosí

Ricardo Gallardo resaltó también la red de Clínicas Rosas, que ha brindado atención médica integral gratuita a más de 165 mil mujeres, así como a sus hijas e hijos, incluyendo servicios dentales, estudios clínicos y entrega de lentes.

Asimismo, destacó la Tarjeta Rosa, entregada a 175 mil mujeres, además de la pensión para madres solteras, que actualmente beneficia a 10 mil personas.

Estos apoyos se complementan con el servicio gratuito de transporte RedMetro, que suma 17 millones de usuarios, entre ellos madres de familia que acceden a mejores condiciones de movilidad y servicios básicos.

En materia de bienestar, el programa de Seguridad Alimentaria ha beneficiado a 350 mil familias desde 2021, mientras que iniciativas como Creditodas han impulsado a mujeres emprendedoras mediante financiamiento, capacitación y apoyos productivos.

En el marco del 10 de mayo, Ricardo Gallardo impulsa apoyos a mujeres en San Luis Potosí. (Cortesía)

Durante el evento, el gobernador entregó obsequios a las asistentes como reconocimiento a su labor, destacando que su administración trabaja para consolidar un San Luis Potosí más justo, donde las mujeres cuenten con oportunidades reales, acompañamiento permanente y mejores condiciones de vida.