El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se posicionó entre los mandatarios estatales mejor evaluados de México, al alcanzar el sexto lugar nacional en el ranking de la encuestadora FactoMétrica, con 61.3% de aprobación ciudadana.

Este resultado refleja la confianza de las familias potosinas, quienes reconocen avances en el desarrollo del estado, así como en rubros clave como seguridad, transparencia y atracción de inversiones.

Ricardo Gallardo impulsa resultados en seguridad y desarrollo en San Luis Potosí

Los resultados en áreas como seguridad, rendición de cuentas e infraestructura forman parte de una estrategia integral implementada desde 2021, que incluye inversión histórica en equipamiento, capacitación y mejora salarial para las corporaciones de seguridad.

Gracias a estas acciones, la entidad se ha consolidado como la tercera con menor número de homicidios en el país, al registrar solo cuatro casos durante abril, lo que representa el 0.28% del total nacional.

En materia de transparencia, el Gobierno del Estado mantiene un manejo responsable de los recursos públicos, sin observaciones en auditorías federales, lo que fortalece la confianza institucional y garantiza que el presupuesto se destine a quienes más lo necesitan.

Programas sociales y obra pública en San Luis Potosí fortalecen la aprobación ciudadana

El gobierno estatal también ha destacado por su cercanía con la población, mediante programas sociales que atienden necesidades prioritarias.

Este enfoque se refleja en proyectos de infraestructura que impulsan la movilidad, la inversión y la generación de empleo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias potosinas.

Estos resultados consolidan una tendencia positiva en la evaluación del mandatario, quien de manera constante ha obtenido calificaciones destacadas en ejercicios demoscópicos nacionales, fortaleciendo el crecimiento, la seguridad y el bienestar en San Luis Potosí.